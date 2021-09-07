Англия

Полузащитник признался, что хочет играть, но доверяет главному тренеру "красных дьяволов".

Нидерландский полузащитник Манчестер Юнайтед Донни ван де Беек посетовал на отсутствие игровой практики в составе "красных дьяволов", но заявил, что полностью доверяет нынешнему тренеру команды.

"Я обсуждал это с тренером и клубом. Они четко дали понять, что хотят, чтобы я остался. Тренер был настроен очень позитивно и сказал: "Я нуждаюсь в тебе и хочу тебя сохранить".

Конечно, мне сложно видеть то, что происходит в начале сезона. Я не сыграл ни минуты. Но тренер сказал: "На тренировках я вижу другого Донни". Он был настроен позитивно, и я ощущаю себя хорошо. Я хорошей форме и надеюсь показать людям, что я заметно прибавил.

Тренер видит, что я стал немного сильнее, что есть большая разница. Он видит, что у меня теперь есть опыт пребывания в Англии.

Я должен ему доверять. Если я не буду ему нужен, то, думаю, он отпустит меня. Полагаю, у него есть планы на меня. Нужно лишь усердно работать. Это футбол, и обещать игровое время тут не принято.

Можно усердно тренироваться каждый день, но в конечном счете нужно играть, чтобы показывать свой лучший футбол. Если играешь раз в месяц, то не сможешь себя проявить", – сказал хавбек в подкасте Рио Фердинанда FIVE

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед интересуется Тилемансом.