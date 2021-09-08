Англия

Голкипер Челси поделился ощущениями от нахождения в статусе самого дорого голкипера в истории футбола.

Переход испанского голкипера Кепы Аррисабалаги из баскского Атлетика в лондонский Челси летом 2018-го года за 80млн евро стал наиболее дорогим трансфером голкипера в истории футбола, и с тех пор футболист продолжает удерживать эту планку.

Однако, выступления вратаря за "синих" назвать успешными точно не получится, исходя из соображений далеко не самой удачной статистики, которую он демонстрирует во время своих редких появлений на футбольном поле.

При этом, "ценник" продолжает оказывать на 26-летнего стража ворот значительное давление, а о том, как играть под постоянной лавиной критики сам футболист рассказал в интервью испанскому изданию Marca.

"Я знаю, что такое давление не на каких-то абстрактных примерах. До недавних пор Кай Хаверц и я были сами дорогими футболистами, которых приобретал Челси, но теперь к нам присоединился еще и Ромелу Лукаку.

Не могу ничего сказать о величине сумм, которые за нас заплатили. Это — результат работы рынка. Цена, которую клуб отдал за меня, говорила в тот момент о моей форме. Это ярлык для меня, но я спокойно его ношу.

В конце концов, я продолжаю делать свою работу, а именно — стараюсь изо всех сил хоть чем-то, но помогать команде. Я принимаю эти вызовы, хоть это далеко не простая задача, но это то, что у меня есть на данный момент", — подытожил испанский футболист.

Напомним, что в этом сезоне Кепа выходил на поле лишь один раз — в дополнительное время в матче за Суперкубок УЕФА против Вильярреала, и добыл победу для своей команды в серии пенальти.