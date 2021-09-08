У испанского наставника, якобы, есть три матча для исправления ситуации в чемпионате.
Микель Артета. Фото Getty Images
08 сентября 2021, 12:35
Лондонский Арсенал катастрофически стартовал в новом сезоне АПЛ под руководством Микеля Артеты, на набрав ни единого турнирного пункта в трех стартовых матчах турнира.
Английские СМИ уже во всю заговорили о возвращении на пост наставника лондонцев Арсена Венгера, однако француз сам опроверг эту информацию, заявив, что верит в перспективы команды Артеты.
Как сообщает издание The Sun, руководство канониров поставило ультиматум испанскому специалисту. Так, У Артеты есть три матча на исправление ситуации во внутреннем первенстве.
Напомним, следующий матч команда Артеты проведет 11 сентября против Норвича. Старт матча АПЛ запланирован на 17:00.