На кипера не давит сумма, которую за него заплатили.
Кепа, Getty Images
08 сентября 2021, 17:28
Летом 2018 года лондонский Челси приобрел вратаря Атлетико Бильбао Кепу за 80 миллионов евро, тем самым сделав его самым дорогим вратарем в истории.
На данный момент Кепа — второй вратарь лондонцев. Он заявил, что деньги, которые клуб за него заплатил, не давят.
"До сих пор Кай Хаверц и я были двумя самыми дорогими игроками, перешедшими в Челси. Теперь пришел Лукаку. Такие цены — следствие рынка. Называйте это как хотите, я нормально к этому отношусь.
В конце концов, я продолжаю делать свою работу, я продолжаю делать то, что должен, а именно стараться изо всех сил и помогать команде", — сказал Кепа в интервью Sports Illustrated.
В минувшем сезоне на счету Купы всего 15 матчей за "пенсионеров" во всех турнирах.
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