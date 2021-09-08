Летом 2018 года лондонский Челси приобрел вратаря Атлетико Бильбао Кепу за 80 миллионов евро, тем самым сделав его самым дорогим вратарем в истории.

На данный момент Кепа — второй вратарь лондонцев. Он заявил, что деньги, которые клуб за него заплатил, не давят.

"До сих пор Кай Хаверц и я были двумя самыми дорогими игроками, перешедшими в Челси. Теперь пришел Лукаку. Такие цены — следствие рынка. Называйте это как хотите, я нормально к этому отношусь.

В конце концов, я продолжаю делать свою работу, я продолжаю делать то, что должен, а именно стараться изо всех сил и помогать команде", — сказал Кепа в интервью Sports Illustrated.

В минувшем сезоне на счету Купы всего 15 матчей за "пенсионеров" во всех турнирах.

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