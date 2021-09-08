Англия

На кипера не давит сумма, которую за него заплатили.

Летом 2018 года лондонский Челси приобрел вратаря Атлетико Бильбао Кепу за 80 миллионов евро, тем самым сделав его самым дорогим вратарем в истории.

На данный момент Кепа — второй вратарь лондонцев. Он заявил, что деньги, которые клуб за него заплатил, не давят.

"До сих пор Кай Хаверц и я были двумя самыми дорогими игроками, перешедшими в Челси. Теперь пришел Лукаку. Такие цены — следствие рынка. Называйте это как хотите, я нормально к этому отношусь.

В конце концов, я продолжаю делать свою работу, я продолжаю делать то, что должен, а именно стараться изо всех сил и помогать команде", — сказал Кепа в интервью Sports Illustrated.

В минувшем сезоне на счету Купы всего 15 матчей за "пенсионеров" во всех турнирах.

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