Англия

Сербский футболист Неманья Матич рассчитывает получать больше игровой практики.

Сербский полузащитник Манчестер Юнайтед Неманья Матич хочет покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает издание Manchester Evening News, серб рассчитывает покинуть стан "красных дьяволов" уже зимой из-за высокой конкуренции.

По данным источника, серб хочет перейти в клуб, где будет иметь регулярную игровую практику. Однако. пока никаких вариантов не перехода источник не называет.

Неманья Матич перешел в Манчестер Юнайтед в 2017 году. До этого защитник выступал за Челси, Бенфику, Витесс и Кошице.

Ранее сообщалось, что Райс — приоритетная цель Манчестер Юнайтед на следующее лето.