Англия

Полузащитник Вест Хэма очень нужен "красным дьяволам".

Манчестер Юнайтед продолжает работу над усилением центра поля и обратил свое внимание на Деклана Райса.

Как сообщает Manchester Evening News, полузащитник Вест Хэма стал приоритетной целью для клуба на следующее лето.

Отметим, что 22-летний футболист в прошлом сезоне отыграл 35 матчей, в которых отметился двумя забитыми голами и ассистом.

Напомним, что Оле-Гуннар Солскьяер лично заинтересован в подписании Деклана Райса в Манчестер Юнайтед.