Полузащитник Вест Хэма очень нужен "красным дьяволам".
Деклан Райс, getty images
08 сентября 2021, 20:59
Манчестер Юнайтед продолжает работу над усилением центра поля и обратил свое внимание на Деклана Райса.
Как сообщает Manchester Evening News, полузащитник Вест Хэма стал приоритетной целью для клуба на следующее лето.
Отметим, что 22-летний футболист в прошлом сезоне отыграл 35 матчей, в которых отметился двумя забитыми голами и ассистом.
Напомним, что Оле-Гуннар Солскьяер лично заинтересован в подписании Деклана Райса в Манчестер Юнайтед.