Англия

Испанский полузащитник Педри может сменить клубную прописку.

Ливерпуль намерен усилить свой состав испанским полузащитником каталонской Барселоны Педри.

Как сообщает портал Transfermarket, "красные" готовы подписать футболиста следующим летом, выложив за испанского таланта около 100 миллионов евро.

Сообщается, что главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп видит в Педри потенциальную замену Вейналдуму, который минувшим летом перешел в ПСЖ на правах свободного агента.

Стоит отметить, что контракт Педри с "сине-гранатовыми" рассчитан до лета 2022 года с опцией продления еще на два года.

Напомним, Педри перешел в Барселону из Лас-Пальмаса в сентябре 2019 года. В составе каталонцев испанец провел 54 матча во всех турнирах, где забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач.