Англия

Богдан Бондаренко рассказывает о нераскрывшемся таланте “красных дьяволов”, который должен был стать королем Олд Траффорд.

5 апреля 2009 года. Манчестер Юнайтед уступает в матче против крепкого середняка АПЛ Астон Виллы. Табло показывает 1:2 в пользу Виллы, дела для сэра Алекса складываются не очень. “Федерико, готовься”, — выкрикивает в сторону лавки запасных шотландский специалист. И тут на бровке появляется молодой итальянец, который заменил Нани – Федерико Македа. Криштиану Роналду смог отыграть один мяч — 2:2, но и этого было недостаточно. Кажется, что Майк Райли вот-вот даст свисток об окончании игры. Но свое слово берет дебютант. Он получает передачу от Райана Гиггза, обыгрывает защитника и невероятным ударом посылает мяч в правый верхний угол ворот Брэда Фриделя. Овации болельщиков, объятия одноклубников и статус “героя”...

Федерико Македа родился в 1991 году в главном футбольном городе Италии – Риме. В возрасте 7 лет его отец отвел в академию маленького клуба Атлетико Пренестино, где парень прозанимался в течении трех лет. Однажды на одном из турниров Македу заприметили скауты римского Лацио и уговорили родителей отдать мальчика к ним. Типичная история подающего надежды итальянского футболиста.

В Лацио все складывалось очень хорошо. Парень рос, креп, и мечтал о дебюте в составе “орлов”. Он штамповал голы на детском уровне и привлекал к себе внимание. Однако итальянские законы были против того, чтобы паренек в юном возрасте сыграл свой первый матч за родную команду. До 18 лет игроки не могли подписывать профессиональный контракт, а значит и дебютировать в большом футболе. В дело вмешался Манчестер Юнайтед и его скауты. Дело в том, что в Англии не было настолько ужесточенных правил, и в свои 16 Македа отправился в Англию.

"Конечно, мы благодарим молодежную команду Лацио, однако сейчас Федерико отлично себя чувствует в Англии. Он многому научился в римской команде. Он вырос в столице Италии, начинал здесь играть, но сложно отказать, когда тобой заинтересовался МЮ", — рассказывал тогда отец футболиста.

"Он один из тех, за кем мы следим самым внимательным образом, — говорил наставник МЮ Алекс Фергюсон в интервью Sky Sports, – Я, конечно, понимаю, что у него не слишком миролюбивый характер, Македа может ссориться с партнерами по команде. Но ему всего 18 лет. Мы рассчитываем на него".

Пройдя долгий путь в молодежных и юношеских командах Юнайтед, благодаря доверию тренеров первой команды, он получил шанс сыграть в том матче против Астон Виллы. И действительно. В него верил тренер даже несмотря на психи самого итальянца, не самый миролюбивый характер и драки с партнерами. И парень оправдывал. Уже во втором матче против Сандерленда он забил свой второй гол, а в третьем – отметился забитым мячом уже через 46 секунд после выхода на замену. Фанаты называли его “новым ван Нистелроем” и парень все впитывал в себя, словно губка.

У Фредерико огромный талант, он полностью выкладывается на поле, — Фергюсон.

Но с большой вероятностью после раннего старта бывают и падения. В 2010 году Македа переподписал контракт “красными дьяволами” и пропал с радаров. Почему, спросите вы? Виной этому стала непростая травма, а затем еще одна, и еще одна.

Фергюсон больно переживал неудачи своего любимца. Как только тот оправлялся после повреждений и выходил играть в чемпионате U-23, то не мог продержаться долго – несколько матчей и в лазарет. Фергюсон потом расскажет о том, что у них с Федерико состоялся разговор.

“Феде, тебе нужно поехать в аренду, но я категорически против твоего возвращения в Италию. Это станет зоной комфорта для тебя”

Но как вы прочитали выше, у Федерико был скверный характер. Он хотел вернуться домой и принял предложение Сампдории об аренде…

Там он должен был стать главной звездой команды, ведь Сампдория того времени была совсем не звездной командой. Он провел за итальянский клуб 14 матчей, преимущественно выходя на замену. И не забивал, что в моральном плане было для него большим ударом.

“Аренда в Сампдорию? Больше бы не принял такого решения. Выбор был неправильным, сэр Алекс был прав. Я как-то сказал, что переход был ошибкой, но это неотъемлемая часть карьеры футболиста. Иногда ты принимаешь хорошее решение, а иногда плохое. Но этот урок меня многому научил”.

Больше в Манчестере не него не рассчитывали…

Вернувшись в МЮ Македа сразу же отправился в КПР – 3 матча, 0 голов. В Германии на него обратил внимание Штутгарт, но и там был провал – 14 матчей, 0 голов. В 2013 году его арендовал Донкастер на пол сезона, где он продемонстрировал, казалось, былой уровень, забив трижды в пяти играх, но… Это уже был не тот жадный к голам Македа, которого так ценил великий сэр Алекс. К слову, тогда наступил момент Фергюсону попрощаться с фанатами МЮ. Да и для футболиста МЮ остался в прошлом.

Череда аренд завершилась на Бирмингеме, где он выдал лучший отрезок за последнее время, отгрузив аж 10 голов в 18 матчах. В 2014 году валлийский Кардифф решился подобрать никому не нужного форварда и дать ему второй шанс. Тем более, что МЮ не делал попыток продлить с ним контракт и отпустил его на правах свободного агента. За два года в клубе Федерико наиграл 27 матчей и забил шесть мячей. А знаете, под чьим руководством он тогда выступал? Клубом тогда руководил Оле-Гуннар Солскьяер, который успел поработать с Македой в молодежке МЮ. Парень трудился, но с опущенной головой. Но почем? Ведь ему же выпала возможность снова взблеснуть в Англии... Он все еще корил себя за то, что так и не послушал Ферги и эта психологическая травма следует за ним по сей день

“Манчестер Юнайтед был для меня прекрасным опытом, у меня до сих пор сохранилось много фантастических воспоминаний о моем пребывании там. Я до сих пор беру их с собой, куда бы ни пошел, — вспоминал парень совсем недавно, — В Манчестере я вырос не только как игрок, но и как человек, всегда буду дорожить этими прекрасными воспоминаниями о том времени, когда играл за самый большой клуб в мире".

После неуспешных попыток трудоустроиться в Уотфорде, Дерби Каунти, Хаддерсфилде, форвард вернулся домой. И не в Лацио, где начиналась его карьера – сбитые летчики им не были нужны. Он стал игроком скромной Новары из Серии В, которой руководил Марко Барони. Конечно, в таком клубе Македа получил постоянную игровую практику, забивал раз в пять матчей, но о дальнейшем повышении в какой-нибудь известный гранд речи не шло.

Сейчас ему 30 лет, он счастлив в браке, отец маленького мальчика. Он выступает за греческий Панатинаикос, в котором стал уже своей легендой. На его счету более 90 матчей и 35 голов.

Как сам признается Македа, он доволен своей судьбой, но чувствует, что для него все могло бы сложиться иначе, если бы он послушал Фергюсона. "Я настаивал на Италии... Это было худшей ошибкой в моей жизни".

Богдан Бондаренко, Football.ua.