Англия

"Горожане" хотят оформить переход левого защитника.

Манчестер Сити находится в поисках нового левого защитника после того, как Бенжамен Менди стал объектом внимания полиции из-за подозрений в изнасиловании.

Как сообщает издание Manchester Evening News, "горожане" нацелились на нового левого защитника — Тео Эрнандеса из Милана.

В данный момент в распоряжении Хосепа Гвардиолы нет профильных левых защитников — на этой позиции он использует Александра Зинченко и Жоау Канселу.

Напомним, что Манчестер Сити отстранил Бенжамена Менди из-за предъявленных обвинений в изнасиловании.