Англия

Football.ua представляет анонс матча четвертого тура чемпионата Англии-2021/22.

В матче четвертого тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед примет на своем поле Ньюкасл Юнайтед.

Манчестер Юнайтед — Ньюкасл

Суббота, 11 сентября, 17:00. Олд Траффорд, Манчестер. Главный арбитр — Энтони Тэйлор. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Первоначальная трансферная политика "красных дьяволов", когда команду пополнили центральный защитник Рафаэль Варан и вингер Джейдон Санчо, вряд ли могла стать предметом ярых дискуссий. Подписания француза и англичанина изначально выглядели логично, пока манкунианцы неожиданно не оформили сенсационный переход Криштиану Роналду, возвращение которого на Олд Траффорд принесло вместе с собой как восторг болельщиков МЮ, так и негативные опасения со стороны скептиков, оценку которым даст лишь время.

Возможно, решение руководство Манчестер Юнайтед оформить трансфер звездного португальца является следствием игры команды в стартовом отрезке нового сезона АПЛ? Да, нет никаких сомнений, что уверенная победа над принципиальными соперниками из Лидса была действительно впечатляющей, но после нее коллектив Солскьяера в целом мало в чем можно было хвалить. Сперва ничья с перестраивающимся Саутгемптоном, а затем трудная победа над Вулверхэмптоном со счетом 1:0 — совсем не то, на что рассчитывали боссы Юнайтед, проводя такое затратное трансферное окно. Роналду — это еще один пример демонстрации со стороны МЮ высоких амбиций и желания побороться за "золото" АПЛ, но такой ход по итогу может вылиться как в сказку, так и провал.

Ньюкасл, в свою очередь, с треском провалил старт сезона, хотя и каких-то больших целей перед собой коллектив Стива Брюса абсолютно не ставит, как бы этого не хотели болельщики "сорок". Неплохая вторая половина прошлого сезона позволила Ньюкаслу финишировать на итоговом 12-м месте в турнирной таблице, а пофееривший в концовке Джо Уиллок незамедлительно был выкуплен летом у лондонского Арсенала на постоянной основе.

Каких-то положительных сдвигов как в игровом плане, так и в плане результатов "сорок" пока не наблюдается. Это все тот же предсказуемый Ньюкасл, который нетрудно разобрать в обороне, но при этом имеющий в своем распоряжении весьма яркую атаку с Сен-Максименом и Калумом Уилсоном (второй, к слову, вновь травмировался). Но в первых трех матчах этого оказалось достаточно только для одной ничьей с Саутгемптоном при двух поражениях от Астон Виллы и Вест Хэма, не говоря уже о вылете из Кубка английской лиги от Бернли по итогам серии пенальти.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Оле-Гуннара Солскьяера. Так, на победу Манчестер Юнайтед предлагается коэффициент 1,19, тогда как потенциальный успех Ньюкасла оценивается показателем 17,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 7,50.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Рашфорд, Мактоминей, Теллес, Джонс — Дубравка, Шелви, Фрейзер, К. Уилсон, Хейден, Дарлоу

Под вопросом: Санчо — Дамметт

Интересные факты

- Последний матч Криштиану Роналду в АПЛ состоялся в мае 2009 года против Арсенала. Если португалец появится на поле против Ньюкасла, то он установит рекорд по самому продолжительному перерыву выступлений в Премьер-лиге (12 лет и 118 дней).

- Манчестер Юнайтед лишь единожды уступил Ньюкаслу на своем поле в последних 36 матчах АПЛ (26 побед, 9 ничьих). Произошло это в 2013 году под руководством Дэвида Мойеса.

- Ньюкасл открывал счет против Манчестер Юнайтед в шести из последних восьми матчей АПЛ, но победу "сорокам" удавалось одержать лишь дважды в таких случаях (2 победы, 4 поражения).