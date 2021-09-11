Англия

Португалец сыграет в АПЛ впервые с мая 2009 года.

В поединке четвертого тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед примет на своем поле Ньюкасл Юнайтед.

Главный тренер "красных дьяволов" Оле-Гуннар Солскьяер определился со стартовым составом на данное противостояние. Так, с первых минут матча на поле выйдет Криштиану Роналду, вернувшийся на Олд Траффорд в летнее трансферное окно.

Отметим, что португалец сыграет в АПЛ впервые за 12 лет и 118 дней, что является самым длительным перерывом в выступлениях в истории турнира.

Напомним, матч Манчестер Юнайтед — Ньюкасл состоится сегодня, 11 сентября, в 17:00 по киевскому времени.