Англия

Уилфрид Заа реализовал пенальти, а вышедший на замену Одсонн Эдуар забил первым же касанием в своем дебюте за "орлов".

В поединке четвертого тура английской Премьер-лиги болельщиков ожидало противостояние двух лондонских команд: Тоттенхэм в статусе лидера таблицы отправился в гости к Кристал Пэлас.

Уже в самом начале матча главный тренер "шпор" Нуну Эшпириту Санту был вынужден заменить Эрика Дайера, получившего травму, что ухудшило положение дел Тоттенхэма при игре в обороне. Кристал Пэлас постоянно оказывал давление на ворота соперника, тогда как коллектив Нуну нанес свой первый удар по воротам аж на 47-й минуте поединка.

После того, как Танганга оставил Тоттенхэм в меньшинстве на 58-й минуте, игрокам Кристал Пэлас удалось дожать соперника и одержать разгромную победу. Сперва Уилфрид Заа успешно реализовал пенальти, а затем вышедший на замену Одсонн Эдуар оформил дубль в своем дебюте за Кристал Пэлас.

Финальный свисток зафиксировал итоговый счет 3:0 в пользу команды Патрика Виейра.

Кристал Пэлас — Тоттенхэм 3:0

Голы: Заа, 75 (пен.), Эдуар, 84, 90+3

Кристал Пэлас: Гуайта — Уорд, Андерсен, Гуэхи, Митчелл — Галлахер, Куяте (Миливоевич 67), Макартур — Айю (Олисе 87), Бентеке (Эдуар 84), Заа

Тоттенхэм: Льорис — Эмерсон, Танганга, Дайер (Рондон 12), Регилон — Хейберг, Скипп, Уинкс (Дэвис 60) — Лукас Моура, Кейн, Алли

Предупреждения: Заха, Галлагер — Танганга, Лукас

Удаление: Танганга, 58 (вторая желтая)