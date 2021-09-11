Англия

Португалец воспользовался оплошностью вратаря Ньюкасла и открыл счет перед перерывом.

Манчестер Юнайтед принимает на своем поле Ньюкасл в рамках четвертого тура английской Премьер-лиги.

В данном противостоянии свое возвращение в АПЛ совершил звездный нападающий Криштиану Роналду, который в последний раз надевал футболку "красных дьяволов" 12 лет и 118 дней назад.

Свое возвращение на Олд Траффорд португальцу удалось украсить забитым мячом в концовке первого тайма, когда он воспользовался ошибкой вратаря Ньюкасла Фредерика Вудмана.

Видео гола Криштиану Роналду: