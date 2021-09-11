Англия

Завершились некоторые поединки Премьер-лиги.

В рамках четвертого тура английской Премьер-лиги завершились еще шесть поединков.

Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд сумел переиграть Ньюкасл со счетом 4:1.

Первый тайм прошел под небольшим превосходством "красных дьяволов". Уже перед свистком на перерыв VIP персона на поле Криштиану Роналду вывел Юнайтед вперед.

После перерыва команда Стива Брюса вышла на поле с целью отыграться и все получилось прекрасно. Фланговую атаку точным ударом завершил Хавьер Манкильо.

Но это был вечер португальцев. Криштиану на 62 минуте после передачи от Шоу пробил по центру и мяч оказался в воротах Вудмана. Гол вышел на совести вратаря. А на 80 минуте Бруну Фернандеш обводным ударом прошил правый верхний угол ворот Ньюкасла. Ну и Лингард, вышедший на замену, также отличился.

Манчестер Юнайтед — Ньюкасл 4:1

Голы: Роналду, 45+2, 62, Фернандеш, 80, Лингард, 90+2 — Манкильо, 56

Манчестер Юнайтед – Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Магуайр, Шоу, Матич, Погба, Бруну Фернандеш (Марсьяль, 85), Санчо (Лингард, 66), Роналду, Гринвуд (ван де Бек, 85).

Ньюкасл – Вудмен, Манкильо (Мерфи, 77), Кларк (Льюис, 84), Ласселс, Хэйден, Ритчи, Альмирон, Лонгстафф, Уиллок (Хендрик, 85), Сен-Максимен, Жоэлинтон.

Предупреждение: Погба (60).

Манчестер Сити в выездном поединке оказался сильнее Лестера. В первом тайме "горожане" создали около пяти отличных возможностей, но реализовать их было не суждено.

Но второй тайм сложился для них более благоприятно. На 62 минуте Бернарду Силва был проворнее всех на добивании и с близкого расстояния переиграл Шмейхеля.

Лестер — Манчестер Сити 0:1

Гол: Бернарду Силва, 62

Лестер – Шмейхель, Кастань, Вестергор (Эванс, 61), Сеюнджю, Бертран, Олбрайтон, Барнс (Лукман, 73), Ндиди, Тилеманс, Мэддисон (Ихеаначо, 73), Варди.

Манчестер Сити – Эдерсон, Уокер, Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Гюндоган, Бернарду Силва, Родри, Грилиш, Габриэл Жезус (Фернандиньо, 84), Ферран Торрес (Стерлинг, 64).

Предупреждения: Родри, Лапорт, Сеюнджю.

Арсенал после трех матчей без побед выходил на игру с Норвичем только с одной целью. Норвич своих фанатов также не сильно радовал.

"Канониры" в первой половине игры не сильно удивили свой игрой. А вот во втором тайме прибавили и сумели расписаться в воротах гостей. Николя Пепе сыграл на Обамеянга, а габонцу ничего не оставалось, как отправить мяч в ворота.

Арсенал - Норвич 1:0

Гол: Обамеянг, 66

Арсенал – Рэмсдейл, Томиясу (Смит-Роу, 62), Габриэл, Уайт, Тирни, Мэйтленд-Найлз (Соареш, 82), Эдегор, Локонга (Парти, 62), Сака, Обамеянг, Пепе.

Норвич – Крул, Ааронс, Хэнли, Омобамиделе, Уильямс, Рупп (Ида, 80), Маклин, Ле-Мелу, Дауэлл (Кэнтуэлл, 62), Пукки, Цолис (Рашица, 69).

Предупреждения: Ааронс, Хэнли, Парти.

Уотфорд, добывший одну победу в стартовых турах, принимал Вулверхэмптон. Гости играли активнее и сумели добыть важную победу, которая подняла их в туринрной таблице, хоть и не высоко. На 74 минуте Сьерральта отправил мяч в собственные ворота, а Хван добил "лосей".

Уотфорд — Вулверхэмптон 0:2

Голы: Сьерральта (АГ), 74, Хван, 83

Уотфорд – Бахманн, Трост-Эконг, Сьерральта, Роуз, Сиссоко, Куцка, Этебо (Сема, 77), Нгакиа, Сарр, Кинг (Эрнандес, 53), Деннис.

Вулверхэмптон – Жозе Са, Семеду, Коуди, Саисс, Килмен, Марсал, Моутинью, Рубен Невеш, Хименес, Траоре (Поденсе, 81), Тринкау (Хван Хи Чхан, 63).

Предупреждения: Этебо (13), Роуз (67), Марсал (68), Деннис (68), Хименес (90). Саутгемптон и Вест Хэм не сумели выявить победителя (0:0). При равной игре команды так и не смогли отметится голами.

Саутгемптон — Вест Хэм 0:0

Саутгемптон – Маккарти, Ливраменто, Стивенс, Салису, Перро, Эльюнусси, Дженепо, Ромеу (Диалло, 53), Уорд-Проуз, Редмонд, Армстронг (Броя, 74).

Вест Хэм – Фабианьски, Цоуфал, Огбонна, Доусон, Крессуэлл, Соучек, Райс, Форнальс, Антонио, Бенрахма (Влашич, 63), Боуэн (Ярмоленко, 83).

Предупреждения: Ромеу, Стивенс, Антонио, Райс, Салису.

Удаление: Антонио.

Брайтон в выездном поединке додавил Брентфорд (0:1). Гол, который решил исход противостояния, оказался на счету Троссарда.

Брентфорд - Брайтон 0:1

Гол: Троссард, 90

Брентфорд – Райя, Янссон, Айер, Пиннок, Генри, Канос (Роэрслев, 61), Нергор, Янельт (Йенсен, 68), Баптист (Оньека, 75), Тоуни, Мбемо.

Брайтон – Санчес, Велтман, Даффи, Данк, Уэбстер (Модер, 37), Кукурелья (Марч, 82), Лаллана, Биссума, Уэлбек (Мак Аллистер, 64), Троссард, Мопе.

Предупреждения: Канос, Мбемо, Велтман, Даффи, Айер.