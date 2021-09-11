Англия

Голкипер "синих" Эдуар Менди не позволил атаке бирмингемцев реализовать свои моменты.

Завершился поединок четвертого тура английской Премьер-лиги, в котором лондонский Челси принимал на своем поле Астон Виллу.

Подопечные Томаса Тухеля подходили к данному противостоянию в качестве фаворитов, что впоследствии они подтвердили на поле, набрав в свою копилку очередные три очка.

Бирмингемцы неплохо выглядели в течение поединка, однако великолепная игра Эдуара Менди в рамке ворот и реализация "синих" стали причиной итогового разгромного поражения "львов" со счетом 0:3.

Челси – Астон Вилла 3:0

Голы: Лукаку, 15, 90+3, Ковачич, 49

Челси: Менди – Чалоба, Силва, Рюдигер – Хадсон-Одои (Вернер, 82), Ковачич, Сауль Ньигес (Жоржиньо, 46), Алонсо – Зиеш, Хавертц (Аспиликуэта, 64) – Лукаку

Астон Вилла: Стир – Кэш, Конса, Туанзебе, Мингз, Таргетт – Рэмзи (Бейли, 56), Луис (Накамба, 80), Макгинн – Ингз (Траоре, 69), Уоткинс

Предупреждения: Алонсо – Рэмзи, Мингз, Макгинн, Таргетт.