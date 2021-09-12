Англия

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, подводят итог матча четвертого тура чемпионата Англии-2021/22.

Завершился поединок четвертого тура английской Премьер-лиги, в котором Ливерпуль отправился в гости к Лидс Юнайтед.

Будучи фаворитами накануне противостояния, подопечные Юргена Клоппа подтвердили этот статус непосредственно в самом матче.

На 20-й минуте первого тайма нападающий мерсисайдцев Мохаммед Салах откликнулся на передачу Трента Александра-Арнольда и забил свой юбилейный 100-й гол в рамках английского первенства, на что ему потребовалось 162 поединка (пятый результат в истории АПЛ).

Уже после перерыва, на 50-й минуте, Фабиньо удвоил преимущество Ливерпуля, а спустя еще десять минут защитник Лидса Паскаль Стрюйк заработал прямую красную карточку, тем самым поставив окончательный крест даже на малейших шансах своей команды на потенциальный камбэк.

Имея численное преимущество, Садио Мане закрепил успех Ливерпуля голом в компенсированное ко второму тайму время и установил итоговый счет встречи (3:0).

Лидс Юнайтед — Ливерпуль 0:3

Голы: Салах, 20, Фабиньо, 50, Мане, 90+2

Лидс Юнайтед: Меслие — Эйлинг, Купер, Льоренте (Стрюйк, 33), Фирпо — Даллас, Харрисон (Джеймс, 68), Филлипс, Рафинья, Родриго (Робертс, 46) — Бэмфорд.

Ливерпуль: Алиссон — Александр-Арнольд, Ван Дейк, Матип, Робертсон — Эллиот (Хендерсон, 63), Фабиньо, Тиаго (Кейта, 90+3) — Салах, Жота (Окслейд-Чемберлен, 82), Мане

Предупреждения: Купер, Льоренте — Фабиньо

Удаление: Стрюйк, 60