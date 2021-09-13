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Лидс - Ливерпуль, getty images
13 сентября 2021, 00:30
Ливерпуль в рамках поединка четвертого тура чемпионата Англии гостил у Лидса и добился разгромной победы.
Подопечные Юргена Клоппа отправили в ворота соперника три безответных мяча усилиями Салаха, Фабиньо и Мане.
Обзор матча:
Лидс Юнайтед — Ливерпуль 0:3
Голы: Салах, 20, Фабиньо, 50, Мане, 90+2
Лидс Юнайтед: Меслие — Эйлинг, Купер, Льоренте (Стрюйк, 33), Фирпо — Даллас, Харрисон (Джеймс, 68), Филлипс, Рафинья, Родриго (Робертс, 46) — Бэмфорд.
Ливерпуль: Алиссон — Александр-Арнольд, Ван Дейк, Матип, Робертсон — Эллиот (Хендерсон, 63), Фабиньо, Тиаго (Кейта, 90+3) — Салах, Жота (Окслейд-Чемберлен, 82), Мане
Предупреждения: Купер, Льоренте — Фабиньо
Удаление: Стрюйк, 60