Англия

Тяжелая травма игрока Ливерпуля станет причиной его длительного отсутствия в дальнейшем.

Поединок четвертого тура английской Премьер-лиги между Лидсом и Ливерпулем (0:3) сопровождал крайне неприятный инцидент на 59-й минуте, когда в результате грубого фола со стороны защитника "павлинов" Паскаля Стрюйка, игрок обороны "красных" Харви Эллиотт получил шокирующее повреждение ноги.

Лидс — Ливерпуль 0:3 Видео голов и обзор матча

Речи о том, что футболист гостей будет продолжать игру в этот вечер быть не могло — стопа его поврежденной ноги выгнулась под неестественным углом, поэтому в скором времени его уже выносили за пределы технической зоны на носилках, а игрок хозяев поля был удален.

Как показал первый медицинский анализ, проведенный сразу после инцидента в одной из местных клиник, 18-летний футболист избежал максимально тяжелой степени травмы, получив вывих голеностопа.

Эллиотта уже выписали из больницы, однако от необходимости проводить хирургическое вмешательство это его не уберегло.

Официальный сайт Ливерпуля сообщил, что уже в ближайшее время опубликует всю необходимую информацию о сроках восстановления игрока после операции, а также выразил благодарность медперсоналу стадиона Элланд Роуд и больницы общего профиля Лидса, куда поступил игрок.