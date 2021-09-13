"Пенсионеры" довольны успешным опытом подписания Лукаку.
Бастони и Шкриниар, getty images
13 сентября 2021, 22:34
Челси продолжает работу на трансферном рынке в поиске футболистов, которые могут усилить оборонительную линию.
Как сообщает издание Mediaset, "пенсионеры" нацелились на двух футболистов Интера — Милана Шкриньяра и Алессандро Бастони.
Источник утверждает, что в Челси поинтересовались мнением Ромелу Лукаку относительно этих игроков и получили положительные рекомендации.
Напомним, что минувшим летом Челси пытался оформить переход защитника Севильи Жюля Кунде, но трансфер не состоялся.