Англия

"Пенсионеры" довольны успешным опытом подписания Лукаку.

Челси продолжает работу на трансферном рынке в поиске футболистов, которые могут усилить оборонительную линию.

Как сообщает издание Mediaset, "пенсионеры" нацелились на двух футболистов Интера — Милана Шкриньяра и Алессандро Бастони.

Источник утверждает, что в Челси поинтересовались мнением Ромелу Лукаку относительно этих игроков и получили положительные рекомендации.

Напомним, что минувшим летом Челси пытался оформить переход защитника Севильи Жюля Кунде, но трансфер не состоялся.