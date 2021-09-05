Испания

Наставник испанского клуба рад, что футболист остался в его команде.

Главный тренер Севильи Хулен Лопетеги прокомментировал срыв трансфера защитника Жюля Кунде, который в летнее трансферное окно мог перебраться в Челси.

"Кунде не перешел в Челси, потому что совет директоров Севильи решил, что продавать игрока летом не выгодно, исходя из полученных предложений. Для меня это положительный момент. Кунде снова будет выступать на высшем уровне", — приводит слова Лопетеги журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Напомним, Челси хотел приобрести Кунде минувшим летом, предлагая за него около 40 миллионов евро, однако Севилья требовала все 80 млн евро, прописанных в его контракте.

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