Испания

Каталонцы нацелились на итальянского защитника.

Барселона рассматривает возможность обмена футболистами с Интером в текущее трансферное окно.

Как сообщает издание ESPN, "сине-гранатовые" желают заполучить Алессандро Бастони и готовы предложить взамен Жорди Альбу.

Большой проблемой может стать то, что опытный испанский защитник не желает покидать команду этим летом.

В минувшем сезоне Альба провел 49 поединков, в которых он забил пять голов и отдал 15 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Альба и Серхио Бускетс хотят получить ответы на вопросы о будущем от руководства Барселоны.