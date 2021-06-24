Каталонцы нацелились на итальянского защитника.
Хорди Альба, getty images
24 июня 2021, 18:40
Барселона рассматривает возможность обмена футболистами с Интером в текущее трансферное окно.
Как сообщает издание ESPN, "сине-гранатовые" желают заполучить Алессандро Бастони и готовы предложить взамен Жорди Альбу.
Большой проблемой может стать то, что опытный испанский защитник не желает покидать команду этим летом.
В минувшем сезоне Альба провел 49 поединков, в которых он забил пять голов и отдал 15 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Альба и Серхио Бускетс хотят получить ответы на вопросы о будущем от руководства Барселоны.