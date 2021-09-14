Португальский полузащитник хочет надолго остаться в стане "красных дьяволов".
Бруну Фернандеш. Фото Getty Images
14 сентября 2021, 09:50
Руководство Манчестер Юнайтед работает над продлением контракта с португальским полузащитником Бруну Фернандешем.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "красные дьяволы" намерены до конца года продлить соглашение с португальцем.
По данным источника, и сам футболист хочет подписать контракт с клубом на улучшенных условиях. О финансовой стороне сделки никакой информации нет.
Стоит отметить, что нынешний контракт Фернандеша с Манчестер Юнайтед рассчитан до лета 2025 года.
Ранее сообщалось, что французский полузащитник МЮ Поль Погба хочет продлить контакт с манчестерским клубом.