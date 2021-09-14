Англия

Португальский полузащитник хочет надолго остаться в стане "красных дьяволов".

Руководство Манчестер Юнайтед работает над продлением контракта с португальским полузащитником Бруну Фернандешем.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "красные дьяволы" намерены до конца года продлить соглашение с португальцем.

По данным источника, и сам футболист хочет подписать контракт с клубом на улучшенных условиях. О финансовой стороне сделки никакой информации нет.

Стоит отметить, что нынешний контракт Фернандеша с Манчестер Юнайтед рассчитан до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что французский полузащитник МЮ Поль Погба хочет продлить контакт с манчестерским клубом.