Англия

Возвращение Криштиану Роналду на Олд Траффорд заставило задуматься француза о дальнейших шагах в карьере.

Французский полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба изъявил желание продлить контракт с "красными дьяволами".

Как сообщает издание The Athletic, француз пересмотрел свою позицию касательно будущей карьеры после возвращения на Олд Траффорд португальца Криштиану Роналду.

По данным источника, французский полузащитник сядет за стол переговоров с манчестерским клубом уже в ближайшее время.

Стоит отметить, что Погба в нынешнем сезоне провел 4 матча в составе Манчестер Юнайтед в АПЛ, отдав семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Фергюсон признался, что внес свою лепту в возвращения Роналду в МЮ.