Англия

Английский полузащитник получил ужасную травму в матче против Лидса.

Английский полузащитник Ливерпуля Харви Эллиотт получил жуткую травму в рамках матча четвертого тура АПЛ против Лидса.

Как сообщает издание ESPN, футболист успешно перенес хирургическое вмешательство и идет на поправку.

По словам клубного врача Красных Джима Моксона, на Анфилде уверены, что Эллиотт успеет восстановиться до конца нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне Эллиотт сыграл во всех четырех матчах Премьер-лиги, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что наставник "красных" Юрген Клопп прокомментировал момент с получением травмы Эллиотта.