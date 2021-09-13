Англия

Наставник Ливерпуля прокомментировал жуткий эпизод с участием его подопечного.

Защитник Ливерпуля Харви Эллиотт в гостевом матче его команды в рамках четвертого тура английской Премьер-лиги против Лидса (3:0) получил тяжелое повреждение по итогам фола со стороны футболиста соперников Паскаля Стрюйка, в результате чего рискует остаться вне игры на долгий срок.

Лидс — Ливерпуль 0:3 Видео голов и обзор матча

Пресс-служба "красных" уже успела проинформировать общественность о дальнейшем порядке работы медперсонала с их юным исполнителем, а непосредственно после игры главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился своим мнением относительно данного эпизода.

"Пост Харви в Instagram с поднятым большим пальцем вверх — один из немногих, который понравился мне за всю историю пользования этой социальной сетью. Если игрок выглядит настолько уверенным в своем физическом здоровье, то это может только обнадеживать.

Думаю, что все мы с вами видели, как выглядела его лодыжка после этого ужасного столкновения. Медицинские сотрудники непосредственно на поле вернули ее в правильное положение, что очень важно сделать быстро в подобных ситуациях. Больше по этому эпизоду мне сказать, пока что, нечего.

Очевидно, что все достаточно серьезно, и теперь нам остается только ждать результатов дальнейших обследований, сканирований, прогнозов или чего-то еще. Этим мы сейчас и заняты", — с сожалением заключил немецкий специалист.

Уже без Харви Эллиотта, Ливерпуль будет вынужден готовиться к домашнему матчу Лиги чемпионов УЕФА против итальянского Милана, который состоится 15 сентября.