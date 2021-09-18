Англия

Наставник "синих" заявил, что немец счастлив в Лондоне.

Челси намерен сохранить в своем составе немецкого центрального защитника Антонио Рюдигера, несмотря на интерес к нему со стороны ПСЖ и Реала.

Как сообщил главный тренер "синих" Томас Тухель клуб и футболист активно ведут переговоры о продлении контракта.

"Надеюсь, мы найдем решение, но дело не только в тренерах, игроках и в том, чего мы хотим. В настоящий момент этот вопрос решается между игроком, клубом и агентом. Мы надеемся, что сможем найти решение, потому что он демонстрирует отличный футбол в нашей команде.

Он очень спокоен, очень сосредоточен, и вся эта ситуация не отвлекает его. Иногда для решения таких вопросов необходимо время, но новостей с моей стороны по этому поводу нет. Думаю, Тони очень хорошо себя ощущает в Челси.

Это заслуженная похвала, поскольку он всегда проявляет себя во время игры. Он чувствует любовь болельщиков, он выступает за большой европейский клуб, играет в одной из лучших лиг, что бы ни случилось.

Я спокойно отношусь к этому, и, как я уже сказал, решение принимается клубом и представителями игрока", — цитирует Тухеля клубная пресс-служба.

К слову, нынешнее соглашение Рюдигера с Челси действительно до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что защитника Челси ограбили во время матча Лиги чемпионов против Зенита.