Англия

Немецкий защитник может покинуть Челси.

Защитник Челси Антонио Рюдигер входит в список интересов двух европейских грандов — Пари Сен-Жермен и Реала.

Как сообщает издание Goal, немецкий футболист не против доиграть этот сезон в стане "пенсионеров".

Антонио Рюдигера волнует финансовая сторона его следующего контракта, так как он понимает, что это, вероятно, последняя крупная сделка в его карьере.

Текущее соглашение футболиста с Челси подходит к концу летом 2022 года.

Напомним, что ранее Антонио Рюдигер принял решение отложить продление контракта с Челси.