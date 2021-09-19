Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В пятом тур английской Премьер-лиги бирмингемская Астон Вилла принимала на своем поле Эвертон, который вел активную борьбу за места в зоне еврокубков, но несмотря на этот факт коллектив Дина Смита не оставил шансов своим соперникам.

Во второй половине матча Кэш открыл счет после старта финального получаса поединка, после чего автогол Диня приговорил "ирисок" к поражению, а затем Леон Бейли отличился дебютным голом в АПЛ.

Обзор матча:

Астон Вилла — Эвертон 3:0

Голы: Кэш, 66, Динь, 69 (автогол), Бейли, 75.

Астон Вилла: Мартинес — Кэш (Траоре, 86), Конса, Туанбезе, Мингс, Таргетт (Бейли, 61 (Янг, 82)) — Рэмси, Дуглас Луис, Макгинн (Накамба, 40) — Ингз, Уоткинс.

Эвертон: Бегович — Мина, Годфри (Кенни, 80), Кин — Ивоби (Дэвис, 81), Аллан (Гордон, 73), Дукуре, Динь — Таунсенд, Грей — Рондон (Гомеш, 63).

Предупреждения: Бейли — Годфри.