Наставник "горожан" подвел итоги ничейного матча против Саутгемптона.
Хосеп Гвардиола. Фото Getty Images
19 сентября 2021, 11:15
Манчестер Сити не смог обыграть Саутгемптон на своем поле в рамках поединка пятого тура чемпионата Англии.
Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола подвел итоги ничейной игры, обратившись в фанатам манчестерского клуба.
"Когда моя команда играет плохо, мне становится жалко болельщиков. Они приходят посмотреть на шоу и хотят насладиться футболом. Вот почему я занимаюсь этим делом. Я чувствую себя немного виноватым из-за того, что мы не сыграли достаточно хорошо.
Я никогда не жаловался на то количество фанатов, которое приходит на стадион. Я никогда в жизни этого не делал. Даже если придет 85-100 человек, я буду рад, это нормально. Мы больше года играли без них, и это были совсем другие игры. Футбол без болельщиков не тот. Спасибо, что приходите на матчи", — приводит слова Гвардиолы The Guardian
Вашему вниманию обзор матча Манчестер Сити — Саутгемптон.