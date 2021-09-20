Англия

Наставник "синих" Томас Тухель подвел итоги победного матча против Тоттенхэма

Челси разгромил Тоттенхэм в лондонским дерби в рамках матча пятого тура английской Премьер лиги.

Наставник "синих" Томас Тухель подвел итоги победного поединка, оценив вклад французского полузащитника Нголо Канте.

"Когда у нас на скамье запасных есть Канте, это лучший вариант для изменения игры. Он обладает уникальной способностью менять ход встречи. Мы хотели добавить в компактности и отборах, чтобы перевести игру на половину поля соперника. Именно такой была задумка, и команда великолепно справилась с ее реализацией.

Он игрок высочайшего уровня. Когда у тебя в команде есть Нголо, у тебя есть то, что ищет любой другой. С ним ты получаешь все, что требуется в центре поля — невероятный объем работы, интенсивность, отборы, технику, движение без мяча и, как сегодня, даже голы.

Я вижу это на каждой тренировке и просто не могу поверить, насколько он хорош. Он уникален. Сегодня мы провели сильную игру в полузащите с Жоржиньо и Ковачичем, но Нголо есть Нголо. Это просто фантастика", — цитирует Тухеля официальный сайт Челси.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Тоттенхэм — Челси.