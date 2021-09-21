Англия

Джарред Джиллетт из Австралии будет работать на поединке 6-го тура между Уотфордом и Ньюкаслом.

Руководство английской Премьер-лиги определилось с судейскими назначениями на поединки шестого тура первенства страны, одно из которых достойно особого внимания

Как сообщает официальный сайт турнира, главным арбитром в матче между Уотфордом и Ньюкаслом станет Джарред Джиллетт из Австралии, имеющий опыт работы во втором, третьем и четвертом дивизионах страны.

Интересно в этом назначении то, что впервые в истории английской Премьер-лиги матч обслужит иностранный рефери.

Напомним, поединок Уотфорд — Ньюкасл состоится 25 сентября в 17:00. После пяти туров "шершни" располагаются на 11-й строчке, имея в активе 6 набранных очков. "Сороки", в свою очередь, пока довольствуются 2 пунктами и зоной вылета (18-е место).

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