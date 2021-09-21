Англия

Родственник футболиста Астон Виллы подтвердил информацию о смене гражданства сына.

Несколькими днями ранее, Football.ua сообщал о том, что натурализацией английского защитника бирмингемской Астон Виллы Мэттью Кэша заинтересовалась польская федерация футбола.

24-летний уроженец города Слау, графство Беркшир, имеет все шансы выступать за национальную команду своей потенциально новой страны уже в ближайшем будущем, а его ближайший родственник, отец, Стюарт Кэш, подтвердил информацию о старте процесса смены гражданства своего сына.

"Мы начали процесс получения польского паспорта несколько месяцев назад, и ожидаем его завершения в ближайшее время. Мэтти всегда был открыт для выступлений за сборную Польши, если у нее появится на это желание", — сообщил отец футболиста "львов".

В новом сезоне АПЛ Мэттью Кэш уже имеет на своем счету пять матчей и один забитый мяч в составе Астон Виллы, а практике международных выступлений у него еще не было вызовов ни в одну из сборных Англии различных возрастных категорий.