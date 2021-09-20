Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В рамках пятого тура испанской Ла Лиги Барселона на Камп Ноу вырвала ничью у Гранады (1:1).

Хоть каталонцы и подходили фаворитами к матчу, пропустили они уже на 83 секунде. Эскудеро отдал отличный пас на Дуарте, а тому ничего не оставалось, кроме как поразить ворота Тер Штегена, 0:1. Пропущенный мяч заставил хозяев бежать в атаку, что они и делали на протяжении всего первого тайма. Однако вратаря Гранады Луиша было сложно переиграть.

Второй тайм также начался под диктовку футболистов в сине-гранатовых футболках. На 59 минуте отличный шанс забить гол упустил Депай, пробив по центру ворот, где и находился вратарь. Минутами ранее был момент у Араухо, но его удар головой также не принес результата.

Но под самый конец матча каталонцы все же вырвали ничью. Один из самых активных игроков в составе Барселоны Араухо головой отправил мяч в ворота на 90 минуте.

Барселона — Гранада 1:1

Гол: Араухо, 90 — Дуарте, 2

Барселона: Тер Штеген, Дест, Араухо, Эрик Гарсия, Бальде (Мингеса, 42), Серджи Роберто (де Йонг, 46), Бускетс (Пуч, 74), де Йонг, Коутиньо (Гави, 60), Депай, Демир (Пике, 75).

Гранада: Луиш, Кини, Дуарте, Абрам, Эскудеро (Нева, 46), Пуэртас (Гоналон, 67), Милья, Этеки (Монторо, 30), Мончу, Молина (Суарес, 67), Мачис.

Предупреждения: Монторо, Гоналон, Мингеса, Луиш, Мончу, Араухо, Кини, Бакка, Пике