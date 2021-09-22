Англия

Клуб опустился на последнее место в таблице.

Дерби Каунти, которым управляет легенда МЮ и сборной Англии Уэйн Руни, не лучшим образом начал сезон и переживает непростые времена.

Клуб подтвердил внедрения внешнего управления и теперь пострадает. Как сообщает ВВС, с Дерби сняли 12 очков и теперь в графе заработанных пунктов отрицательный баланс -2.

Дело в том, что финансовые проблемы заставили клуб ввести внешнее управление из-за невозможности найти покупателя.

Подробнее мы рассказывали в нашей статье про Дерби Каунти.

Последние два месяца руководство "баранов" вело переговоры с потенциальными покупателями, однако покупки клуба так и не состоялось.

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