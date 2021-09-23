Англия

Клуб не видит не немца в составе.

Лондонский Арсенал не рассчитывает на вратаря Бернда Лено и планирует его продать.

Клуб видит необходимым перестроить состав. Продажа в зимнее трансферное окно немецкого стража ворот — первый шаг к этому.

План перестройки Арсенала заключается в снижении среднего возраста команды и привлечения местных воспитанников.

Также "канониры" готовы выложить определенную часть бюджета на покупку молодых футболистов из Европы.

Отметим, что Лено выступает за Арсенал с 2018 года. В минувшем сезоне на его счету 49 матчей.

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