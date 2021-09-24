Англия

Полузащитник Манчестер Юнайтед критически мало получает игрового времени в клубе.

В начале прошлого сезона нидерландский полузащитник Донни ван де Беек совершил трансфер из амстердамского Аякса в английский Манчестер Юнайтед, однако под руководством Оле-Гуннара Солскьяера так и не нашел возможности получать полноценную регулярную игровую практику.

Футболист уже высказывал свое негативное отношение к данной проблеме, однако во время прошедшей летней трансферной кампании не сумел найти для себя иного варианта развития карьеры, хотя переговоры между "красными дьяволами" и Эвертоном успели дойти до финальной стадии, однако наставник Юнайтед вмешался в последний момент, и потребовал отменить сделку.

Поскольку "ириски" недавно окончательно оформили переход Хамеса Родригеса в катарский Эр-Рияд, то уже этой зимой у них появится прекрасная возможность из-за уменьшения зарплатной ведомости клуба вновь вернуться к переговорам с клубом из Манчестера относительно данного игрока, а с текущей динамикой его выступлений, по всей видимости, будет достаточно просто уговорить футболиста на трансфер.

В новом сезоне 24-летний ван де Беек отыграл всего три матча (141 минуту), в том числе — полный неудачный поединок кубка английской лиги против Вест Хэма (0:1).