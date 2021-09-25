Англия

Football.ua представляет анонс матча шестого тура чемпионата Англии-2021/22.

В матче шестого тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед примет на своем поле Астон Виллу.

Манчестер Юнайтед — Астон Вилла

Суббота, 25 сентября, 14:30. Олд Траффорд, Манчестер. Главный арбитр — Майк Дин.

В пяти стартовых турах чемпионата Англии Манчестер Юнайтед оступился лишь единожды, сыграв вничью с Саутгемптоном. В остальных же поединках "красные дьяволы" одерживали победы, благодаря чему сейчас они имеют одинаковое количество очков с лидирующими Челси и Ливерпулем, уступая им лишь по дополнительным показателям. Однако это не значит, что манкунианцы на данном этапе представляют собой непобедимый коллектив и к тренерскому штабу Оле-Гуннара Солскьяера отсутствуют какие-либо вопросы.

Если брать исключительно АПЛ, то минимально побежденный Вулверхэмптон, откровенно говоря, уступил лишь из-за своей слабой реализации неплохих моментов, тогда как в прошлом туре Манчестер Юнайтед набрал три очка с Вест Хэмом за счет откровенного везения, когда в концовке вышедший на замену Джесси Лингард отметился голом, а затем Давид Де Хеа отразил назначенный пенальти. Помимо этого, в активе подопечных Солскьяера есть недавнее поражение от Янг Бойз в групповом этапе Лиги чемпионов и вылет из Кубка английской лиги от Вест Хэма, поэтому, стоит признать, что для сегодняшнего МЮ так называемых "проходных" соперников пока нет, а подавляющее большинство побед одерживается за счет индивидуального мастерства отдельных исполнителей.

Что касается Астон Виллы, то после пяти туров подопечные Дина Смита располагаются на "своей" десятой строчке, чередуя победы, ничьи и поражения. После приобретения Данни Ингза в летнее трансферное окно и восстановления от травмы Олли Уоткинса тренерский штаб бирмингемцев перешел на схему с двумя центрфорвардами, не стесняясь при этом задействовать трех центральных защитников. Центр обороны, к слову, еще в прошлом сезоне был самой проблемной позицией у "львов".

Оценивать и давать какие-то прогнозы по отношению к Астон Вилле пока слишком рано, ведь команда постепенно адаптируется к игре без своего экс-лидера Джека Грилиша, ушедшего в Манчестер Сити, а многообещающие новички активно внедряются в состав — кто-то быстрее и успешнее, а кому-то для этого еще потребуется время. Так, серьезной потерей для Астон Виллы станет вновь выбывший Леон Бейли, который после переезда на Вилла Парк хоть и весьма часто травмируется, но при этом в трех неполных матчах успел забить гол и отдать ассист.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Оле-Гуннара Солскьяера. Так, на победу Манчестер Юнайтед предлагается коэффициент 1,40, тогда как потенциальный успех Астон Виллы оценивается показателем 8,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 5,10.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Рашфорд, Диалло — Трезеге, Дейвис, Сансон, Туанзебе, Бейли

Под вопросом: Кавани — Таргетт

Интересные факты

- Ни одна команда в истории Премьер-лиги не выиграла больше матчей у соперника, чем это сделал Манчестер Юнайтед в противостояниях с Астон Виллой (37 матчей);

- Бруну Фернандеш забил во всех трех свих поединках с Астон Виллой, при чем все три голы португалец записал на свой счет благодаря реализованным пенальти;

- С начала февраля этого года только форвард Лестера Келечи Ихеаначо забил больше голов в АПЛ (12), чем Джесси Лингард (11). Против Астон Виллы англичанин попытается впервые в своей карьере забить в трех матчах кряду за МЮ.

- Астон Вилла потерпела поражения в своих двух выездных играх текущего сезона, пропустив в каждом из этих матчей по три мяча.