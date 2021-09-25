Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 6-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют лондонский Челси и Манчестер Сити.

Субботняя программа шестого тура английской Премьер-лиги начнется с поединка между лондонским Челси и Манчестер Сити.

Томас Тухель, после победы над Тоттенхэмом в дерби (3:0), решил использовать с первых минут Кристенсена и Аспиликуэту в тройке защитников, в то время как Джеймс сыграет на правом фланге, а Канте укрепит центр поля. На острие атаки выйдут Лукаку и Вернер.

Хосеп Гвардиола, на фоне ничьей против Саутгемптона (0:0), предпочел вновь обойтись без украинца Александра Зинченко с первых минут, в то времмя как Бернарду Силва возглавил атаку, Родри вышел в опорной зоне. Отмечаем и возвращение в строй Кевина де Брюйне.

Челси: Менди — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер — Джеймс, Канте, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо — Лукаку, Вернер.

Запасные: Аррисабалага, Тиаго Силва, Чалоба, Чилвелл, Лофтус-Чик, Сауль, Зийех, Хаверц, Хадсон-Одои.

Манчестер Сити: Эдерсон — Уолкер, Диаш, Ляпорт, Канселу — де Брюйне, Родри, Фоден — Жезус, Силва, Грилиш.

Запасные: Стеффен, Стоунз, Аке, Фернандиньо, Палмер, Лавиа, Стерлинг, Торрес, Марез.