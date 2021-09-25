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Челси — Манчестер Сити 0:1
Гол: Жезус, 53

Челси: Менди — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер — Джеймс (Тиаго Силва, 29), Канте (Хаверц, 60), Жоржиньо (Лофтус-Чик, 76), Ковачич, Алонсо — Лукаку, Вернер.

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу — де Брюйне (Марез, 81), Родри, Фоден (Фернандиньо, 87) — Жезус, Силва, Грилиш (Стерлинг, 87).

Предупреждения: Алонсо, Кристенсен, Рюдигер — Ляпорт, Диаш.