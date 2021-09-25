Англия

Специалист оценил игру против "горожан".

Главный тренер лондонского Челси Томас Тухель оценил игру против Манчестер Сити (0:1).

"Мы проиграли игру, и Сити заслужили эту победу. До пропущенного гола мы были очень сильны, но, к сожалению, уступили. В остальном мы были недостаточно хороши, чтобы ослабить давление и причинить им трудности".

Видео гола и обзор матча Челси — Манчестер Сити

"Скажу проще, спектакль был недостаточно хорош в нашем исполнении. В общем, просто мы не показали наш уровень. После гола мне показалось, что вера в победу была больше, чем страх проиграть, я не знаю почему. Это была очень эмоциональная игра, но не на нашем высшем уровне. Нам также не хватало немного свежести", — сказал Тухель.

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