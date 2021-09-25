Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В центральном поединке шестого тура английской Премьер-лиги Челси потерпел минимальное поражение от Манчестер Сити, которое стало для подопечных Томаса Тухеля первым в текущем сезоне.

Главным героем встречи стал нападающий Габриэль Жезус, который отметился единственным взятием ворот в матче на 53-й минуте.

Видео голов и обзор матча:



Челси — Манчестер Сити 0:1

Гол: Жезус, 53

Челси: Менди — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер — Джеймс (Тиаго Силва, 29), Канте (Хаверц, 60), Жоржиньо (Лофтус-Чик, 76), Ковачич, Алонсо — Лукаку, Вернер.

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу — де Брюйне (Марез, 81), Родри, Фоден (Фернандиньо, 87) — Жезус, Силва, Грилиш (Стерлинг, 87).

Предупреждения: Алонсо, Кристенсен, Рюдигер — Ляпорт, Диаш.