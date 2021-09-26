Англия

Наставник прокомментировал готовность его команды к дерби против Тоттенхэма.

Лондонский Арсенал в рамках шестого тура английской Премьер-лиги ожидает дерби Северного Лондона против Тоттенхэма, к которому "канониры" подходят на фоне двух кряду побед, а их соперники — двух подряд поражений.

Арсенал — Тоттенхэм. Накануне

На финальной пресс-конференции перед игрой главный тренер Арсенала Микель Артета рассказал о состоянии его команды перед ответственным матчем.

"Мы переживаем непростой момент истории нашего клуба. Каждой команде проходится проходить через этапы подъема и различные падения. Последний затянулся у нас на два или даже три сезона.

Достаточно сложно взять все, и перевернуть ситуацию в коллективе, но я твердо уверен в том, что все эти проблемы были необходимы для того, чтобы мы прошли через испытания и стали в итоге намного сильнее.

У меня есть стойкое ощущение, что этот созыв футболистов и все, кто вовлечен в дела клуба, способны в итоге дать достаточно мощные результаты. Арсен Венгер заложил мощный фундамент для развития клуба. Это лишь подтверждается тем фактом, что именно после его ухода в клубе дела пошли не самым лучшим образом, однако базовые принципы, основанные им, остались неизменными.

Его работу трудно переоценить, потому что его команда играла в привлекательный футбол, а также ему удалось собрать вокруг себя достаточно много талантов, которые составили мощный костяк, и в последствии приносили радость фанатам Арсенала и всему футбольному миру.

Нечто похожее хотим реализовать и мы с моим тренерским штабом", — подытожил испанский наставник.

Напомним, что матч Арсенал — Тоттенхэм состоится 26 сентября, начало в 18:30 по киевскому времени.