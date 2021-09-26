Англия

Наставник Львова высказался о победе над Минаем в матче УПЛ.

В поединке девятого тура украинской Премьер-лиги закарпатский Минай потерпел поражение от Львова.

Главный тренер львовского клуба Олег Дулуб поделился ожиданиями от результата данного противостояния.

"Удалось победить за счет командного духа. Последние три недели мы работали над тем, чтобы изменить психологию игроков. Нам это удалось. Я сказал футболистам, что у нас на гербе лев, в Карпатах был лев. Вы должны соответствовать этому гербу. Вы должны быть львами", — заявил Дулуб в интервью УПЛ Online.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Минай — Львов вы можете на Football.ua.