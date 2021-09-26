Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.
Минай - Львов
26 сентября 2021, 16:35
В поединке девятого тура украинской Премьер-лиги закарпатский Минай потерпел поражение от Львова.
Для львовской команды эта победа стала первой в сезоне, а финальный свисток зафиксировал итоговый счет 2:1.
Обзор матча:
Минай — Львов 1:2
Голы: Байдала 43 — Якимец 21 Шина 56
Минай: Кучер — Синегуб (Матич 58), Семенко, Гончар — Кулиев, Лиховидько (Багайоко 46), Хахлев (Вишневский 46), Петрусенко, Кныш (Б.Коваленко 60) — Байдал, Билоног (Кобак 63)
Львов: Ильющенко — Махмутович (А.Зозуля 10), Романчук, Брикнер — Грисьо (Бусько 66), Довгий, Чирьяк, Якимец — Политыло (Крушинский 78) — Эрнест (Шина 46), Ныч (Семенов 78)
Предупреждения: Петрусенко, Хахлев, Кулиев — Довгий, Зозуля