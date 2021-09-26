Украина

Голы Якимца и Шины принесли в актив львовской команды три очка.

В поединке девятого тура украинской Премьер-лиги ПФК Львов сошелся в противостоянии с закарпатским Минаем.

Благодаря голам Якимца и Шины львовская команда одержала свою первую победу в текущем сезоне чемпионата Украины.

Забитый мяч Байдалы в концовке первого тайма никак не повлиял на итоговый результат.

Минай — Львов 1:2

Голы: Байдала 43 — Якимец 21 Шина 56

Минай: Кучер — Синегуб (Матич 58), Семенко, Гончар — Кулиев, Лиховидько (Багайоко 46), Хахлев (Вишневский 46), Петрусенко, Кныш (Б.Коваленко 60) — Байдал, Билоног (Кобак 63)

Львов: Ильющенко — Махмутович (А.Зозуля 10), Романчук, Брикнер — Грисьо (Бусько 66), Довгий, Чирьяк, Якимец — Политыло (Крушинский 78) — Эрнест (Шина 46), Ныч (Семенов 78)

Предупреждения: Петрусенко, Хахлев, Кулиев — Довгий, Зозуля