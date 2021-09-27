Англия

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В рамках шестого тура английской Премьер-лиги Арсенал в дерби Северного Лондона против Тоттенхэма сумел одержать третью победу кряду, увеличив до аналогичного показателя серию поражений для принципиальных соперников.

"Канониры" отличились тремя голами уже в первом тайме, что и создало необходимое подспорье для их дальнейшего успеха.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Арсенал — Тоттенхэм 3:1

Голы: Смит-Роу, 12, Обамеянг, 28, Сака, 34 — Сон, 79.

Арсенал: Рамсдейл — Томиясу, Уайт, Магальяйнс, Тирни — Партей, Джака (Локонга, 82) — Сака (Мэйтленд-Найлз, 87), Эдегор, Смит-Роу (Тавареш, 88) — Обамеянг.

Тоттенхэм: Льорис — Танганга (Эмерсон, 46), Санчес, Дайер, Регилон — Ндомбеле (Хиль, 70), Хейбьерг, Алли (Скипп, 46) — Моура, Кейн, Сон.

Предупреждения: Эдегор (89), Локонга (90+1) — Скипп (67).