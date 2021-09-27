Англия

Форвард никак не может набрать нужных кондиций.

В рамках шестого тура английской Премьер-лиги Арсенал дома уверенно обыграл Тоттенхэм со счетом 3:1.

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн не сумел отличиться голо. За него это сделал Хын Мин Сон.

Это худший старт сезоне для форварда сборной Англии за последние шесть лет. Ведь в шести турах он не сумел отличиться ни одним голом. Он забил лишь в поединке Кубка Лиги против Вулверхэмптона.

Отметим, что в прошлом сезоне Кейн в 35 матчах АПЛ наколотил 23 гола и отдал 14 ассистов.

Тоттенхэм, в свою очередь, после удачной серии из трех побед потерпел уже три поражения кряду.

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