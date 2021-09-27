Форвард никак не может набрать нужных кондиций.
Харри Кейн, Getty Images
27 сентября 2021, 00:25
В рамках шестого тура английской Премьер-лиги Арсенал дома уверенно обыграл Тоттенхэм со счетом 3:1.
Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн не сумел отличиться голо. За него это сделал Хын Мин Сон.
Это худший старт сезоне для форварда сборной Англии за последние шесть лет. Ведь в шести турах он не сумел отличиться ни одним голом. Он забил лишь в поединке Кубка Лиги против Вулверхэмптона.
Отметим, что в прошлом сезоне Кейн в 35 матчах АПЛ наколотил 23 гола и отдал 14 ассистов.
Тоттенхэм, в свою очередь, после удачной серии из трех побед потерпел уже три поражения кряду.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.