Англия

Пау Торрес входит в сферу интересов лондонского клуба.

Лондонский Челси продолжает искать усиление команды на трансферном рынке.

Одним из таких вариантов для боссов "пенсионеров" видится защитник Вильярреала Пау Торрес, который отлично себя показал на Евро-2020.

После неудачи с Кунде главный тренер Челси Томас Тухель обратил свое внимание на футболиста сборной Испании, который минувшим летом мог перейти в Манчестер Юнайтед, сообщает издание 90min. В испанце Тухель видит отличную замену ушедшему в Вест Хэм Курту Зума.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 50 млн евро.

Напомним, сегодня Вильярреал сыграет с Манчестер Юнайтед в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.