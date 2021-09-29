Пау Торрес входит в сферу интересов лондонского клуба.
Пау Торрес, Getty images
29 сентября 2021, 14:15
Лондонский Челси продолжает искать усиление команды на трансферном рынке.
Одним из таких вариантов для боссов "пенсионеров" видится защитник Вильярреала Пау Торрес, который отлично себя показал на Евро-2020.
После неудачи с Кунде главный тренер Челси Томас Тухель обратил свое внимание на футболиста сборной Испании, который минувшим летом мог перейти в Манчестер Юнайтед, сообщает издание 90min. В испанце Тухель видит отличную замену ушедшему в Вест Хэм Курту Зума.
Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 50 млн евро.
Напомним, сегодня Вильярреал сыграет с Манчестер Юнайтед в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.