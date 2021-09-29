Лондонский Челси продолжает искать усиление команды на трансферном рынке.

Одним из таких вариантов для боссов "пенсионеров" видится защитник Вильярреала Пау Торрес, который отлично себя показал на Евро-2020.

После неудачи с Кунде главный тренер Челси Томас Тухель обратил свое внимание на футболиста сборной Испании, который минувшим летом мог перейти в Манчестер Юнайтед, сообщает издание 90min. В испанце Тухель видит отличную замену ушедшему в Вест Хэм Курту Зума.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 50 млн евро.

Напомним, сегодня Вильярреал сыграет с Манчестер Юнайтед в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.