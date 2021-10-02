Найтан Нандес может перебраться в чемпионат Англии.
Найтан Нандес, Getty images
02 октября 2021, 12:58
Атакующий полузащитник Кальяри Найтан Нандес заинтересовал два клуба Английской Премьер-Лиги.
Лидс и Тоттенхэм видят в уругвайском футболисте усиление, в то время как сам футболист склоняется к варианту с Наполи.
Президент Кальяри Томмазо Джулини намерен выручить за своего футболиста не менее 25 млн евро. Боссы Тоттенхэма считают такую сумму несколько завышенной, но не оставляют попыток сбить цену путем переговоров.
В нынешнем сезоне Нандес проел 7 игр в составе Кальяри, в которых не сумел отличиться результативными действиями.
Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 22 млн евро.