Англия

Найтан Нандес может перебраться в чемпионат Англии.

Атакующий полузащитник Кальяри Найтан Нандес заинтересовал два клуба Английской Премьер-Лиги.

Лидс и Тоттенхэм видят в уругвайском футболисте усиление, в то время как сам футболист склоняется к варианту с Наполи.

Президент Кальяри Томмазо Джулини намерен выручить за своего футболиста не менее 25 млн евро. Боссы Тоттенхэма считают такую сумму несколько завышенной, но не оставляют попыток сбить цену путем переговоров.

В нынешнем сезоне Нандес проел 7 игр в составе Кальяри, в которых не сумел отличиться результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 22 млн евро.