Англия

"Красные дьяволы" потеряли очки в поединке с "ирисками".

Завершился матч открытия седьмого тура Премьер-лиги между Манчестер Юнайтед и Эвертоном.

Накануне матча коллектив Оле Гуннара Сульшера одолел Вильярреал в Лиге чемпионов и потерял три очка в поединке с Астон Виллой в Премьер-лиге.

Подопечные Рафы Бенитеса не участвуют в еврокубках, а вот во внутреннем чемпионате ранее обыграли аутсайдера — Норвич.

Манкунианцы начали удивлять еще до старта. Сульшер, решивший воспользоваться отсутствием у Эвертона ряда ключевых игроков основного состава, провел ротацию. Джейдон Санчо, Поль Погба и Криштиану Роналду остались в запасе. Вместо них с первых минут вышли Антони Марсьяль, Скотт Мактоминей и Эдинсон Кавани.

Однако эта ротация не помешала "красным дьяволам" устроить Эвертону ад в начале игры. Уже в первые 10 минут манкунианцы создали три опасных момента. Но Шоу не сумел нанести удар, Марсьяль смог сделать это лишь с острого угла, а прострел Гринвуда во вратарскую остался без адресата.

Выдержав этот первоначальный натиск, "ириски" начали отвечать своими моментами. На 11 минуте Рондон оказался один в штрафной площади, но Рафаэль Варан успел накрыть его удар. Через 5 минут опасность возникла со стандарта. Андрос Таунсенд подал мяч прямо на Майкла Кина, но удар англичанина прошел в нескольких сантиметрах от ворот. Стоит отметить, что подопечные Сульшера также ответили своим шансом, и на 21-й минуте Кавани едва не открыл счет. Гости спаслись лишь благодаря Пикфорду.

Однако в самом конце первого тайма мы все же увидели забитый мяч. Антони Марсьяль, получив отличный пас от Бруно Фернандеша, вывел Юнайтед вперед.

В начале второго тайма хозяева вновь выглядели острее, но им не удалось создать момент, который, скорее всего, похоронил бы шансы команды Бенитеса на положительный результат. Даже несмотря на выход Санчо и Роналду, забили именно "ириски".

Голевая комбинация гостей началась после неудачной подачи углового от Люка Шоу. Аллан вынес мяч на Грея, который отдал пас на Дукуре. Француз обыграл двух соперников и отдал мяч Андросу Таунсенду. Вингеру "Эвертона" оставалось лишь забить мяч в ворота Де Хеа с убойной позиции.

Сульшер попытался спасти игру, выпустив Поля Погба, и именно французский хавбек имел самый опасный момент в матче, не считая голов.

Поль закрутил мяч с дальней дистанции в дальний угол ворот Пикфорда, и этот удар мог оказаться шедевром, но французу немного не повезло.

Почти в компенсированное время у "красных" была еще одна возможность, но Джейдон Санчо отправил мяч прямо в руки Джордану Пикфорду. Так счет и остался 1:1.

Рафа Бенитес вместе с мерсисайдцами вырвал ничью на Олд Траффорд перед перерывом на игры сборных.

Манчестер Юнайтед 1-1 Эвертон

Голы: Марсьяль 43, — Таунсенд 65.

Манчестер Юнайтед: Де Хея — Ван-Биссака, Линделеф, Варан, Шоу — Мактоминей, Фред (Погба, 70), Гринвуд, Фернандеш, Марсьяль (Санчо, 57) — Кавани (Роналду,57.

Эвертон: Пикфорд — Годфри, Кин, Мина, Динь - Дукуре, Аллан, Грей (Доббин, 90+2) — Гордон (Дэвис, 72), Таунсенд, Рондон.

Предупреждения: Гринвуд - Дукуре